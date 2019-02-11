أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية والتجاوزات في سوق الشواكة وسط بغداد.
وقال سكرتير رئيس الوزراء، الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "بأمر من رئيس الوزراء، تمت المباشرة برفع جميع الحواجز والتجاوزات في سوق الشواكة".
وأضاف البياتي، أن رئيس الوزراء أمر بأن "تكون السوق مفتوح للمواطنين بشكل انسيابي".
يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب عبد المهدي: المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية والتجاوزات في سوق الشواكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.