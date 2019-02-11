مكتب عبد المهدي: المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية والتجاوزات في سوق الشواكة

الخليج 365/ بغدادأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية والتجاوزات في سوق الشواكة وسط بغداد.

وقال سكرتير رئيس الوزراء، الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "بأمر من رئيس الوزراء، تمت المباشرة برفع جميع الحواجز والتجاوزات في سوق الشواكة".

وأضاف البياتي، أن رئيس الوزراء أمر بأن "تكون السوق مفتوح للمواطنين بشكل انسيابي".



يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.