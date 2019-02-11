اجتماع جديد بين الفتح وسائرون اليوم

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن تحالفي الفتح وسائرون سيعقدان اجتماعاً جديداً اليوم لمناقشة وتقييم ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عقد الثلاثاء الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تحالفي الفتح وسائرون سيعقدان اجتماعاً ثانياً اليوم يعتبر استكمالاً للاجتماع الأول".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجتماع يأتي لمناقشة وتقييم ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول".



يذكر أن تحالفي الفتح وسائرون عقدا، الثلاثاء (5 شباط 2019)، اجتماعاً تمخض عنه تشكيل لجنة تنسيقية من التحالفين لاستكمال الكابينة الوزارية وادامة العمل المشترك في مجمل القضايا داخل البرلمان، بحسب المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي.