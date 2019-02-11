مجلس القضاء الأعلى يعلن إيداع ذوي "الطفلة رهف" في التوقيف

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، عن ايداع ذوي الطفة "رهف" في التوقيف، مبينا ان ذلك جاء بهدف معاقبتهم وفقا للقانون.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس القضاء الأعلى ناقش آخر مراحل التحقيق بخصوص جريمة الاعتداء على الطفلة رهف ووفاتها".
واضاف انه "تم إيداع زوجة الأب والأب في التوقيف لمعاقبتهم وفق القانون".
ونُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام قصة تتضمن حادثة تعرضت لها طفلة تدعى رهف تعرضت للعنف الجسدي الشديد من قبل عائلتها فارقت الحياة على اثر ذلك العنف بعد ايام في المستشفى.
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