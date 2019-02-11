القضاء الأعلى يوجه قضاته بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق "المقرات الوهمية"

وجه مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، قضاته بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق "المقرات الوهمية" التي لاترتبط بؤسسات الدولة.
وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس القضاء الأعلى وجه القضاة بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق المقرات الوهمية التي لا ترتبط بمؤسسات الدولة واتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى المواطنين ومؤسسات الدولة".
وأكدت مديرية امن الحشد الشعبي، امس الاحد، استمرارها بغلق جميع "المقرات الوهمية" والتي يدعي اصحابها انتماءهم للحشد الشعبي من مقرات واشخاص، داعية المواطنين للابلاغ عن اي مقرات تنتحل هذه الصفة.
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