عبد المهدي: استقرار العراق يوفر فرصة لزيادة جهود البناء والإعمار

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، استقرار العراق يوفر فرصة لزيادة جهود البناء والإعمار.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه الرسمي اليوم، رئيسة مجلس الاعمال العراقي- البريطاني البارونة ايما نيكلسون، وجرى بحث التعاون المشترك بين رجال الاعمال والشركات العراقية والبريطانية والمشاريع الاستثمارية المقترح اقامتها في العراق".
ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، إن "استقرار العراق يوفر فرصة لزيادة جهود البناء والإعمار"، مرحبا بالتعاون بين الشركات العراقية والبريطانية في اطار مجلس الأعمال" .
من جهتها، اشادت البارونة ايما نيكلسون بالتطورات التي يشهدها العراق، والرغبة بتوسيع علاقات التعاون والشراكة، كما استعرضت عمل المجلس في العراق والمشاريع الخدمية والصحية المستقبلية.
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