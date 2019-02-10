رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة انتهاج وسائل الاعلام خطاباً وطنياً يرسخ ثقافة التسامح

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ضرورة ضمان حرية واستقلال العمل الاعلامي لتعزيز ادائه بموضوعية ومهنية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الرئيس صالح "استقبل في قصر السلام، ببغداد، اليوم، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي ورئيس واعضاء مجلس الامناء".

وأكد صالح ، بحسب البيان، على "اشاعة المفاهيم الديمقراطية وتعزيزها في حرية الرأي والتعبير وفق معايير بناءة ومنضبطة"، مشدداً ضرورة ان "تنتهج وسائل الاعلام خطاباً وطنياً ومهنياً يرسخ ثقافة التسامح بين العراقيين ويتصدى للاعلام المغرض الذي يحاول التأثير على وحدة شعبنا وصموده".



وثمن الرئيس "الدور الكبير للاعلام الوطني في التصدي للافكار التكفيرية التي سوقتها عصابات داعش واسهامه في نقل بطولات قواتنا الامنية وانتصاراتها على التنظيمات الارهابية".

كما شدد رئيس الجمهورية على "اهمية تقديم خدمة اتصالات ذات جودة عالية تخدم اكبر شريحة ممكنة في المجمتع".

وبحسب البيان، فقد "استعرض الوفد جهود الهيئة في تاسيس خطاب اعلامي وفق لوائح وضوابط مهنية وارساء قواعد لتنظيم عمل الاتصالات وتطوير آلياته"، مثمناً دعم رئيس الجمهورية "لجهود الهيئة وحرصه على متابعة عمل الاعلام والاتصالات".

