نائبة: إجراءات الحلبوسي تجاه المتغيبين صائبة وقانونية

الخليج 365/ بغداداعتبرت النائبة عن تحالف البناء أشواق كريم، الأحد، إجراءات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تجاه ثلاثة نواب تغيبوا فترات طويلة "دون عذر رسمي" صائبة وقانونية، فيما أشارت إلى سعي البرلمان لإيجاد آلية للتعامل مع الفائزين ممن لم يؤدوا اليمين الدستورية.

وقالت كريم في حديث لـ الخليج 365، إن "الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل رئيس مجلس النواب تجاه ثلاثة من النواب المتغيبين لفترات طويلة ودون عذر رسمي هو إجراء قانوني وصحيح وإن كان متاخراً بعض الشيء"، مبينة أن "هناك العديد من أعضاء البرلمان يتغيبون عن الجلسات ورغم أن عدد نواب المجلس الكلي هو 329 الا ان الحضور لا يتجاوز المئتين بأغلب الجلسات".



وأضافت، أن "النظام الداخلي للبرلمان حدد بكل وضوح العقوبات التي تفرض على أعضاء البرلمان المتغيبين دون عذر رسمي، منها قطع الراتب وبحال تكرار الغيابات لثلثي جلسات الفصل التشريعي الواحد يتم فصل عضو البرلمان"، معتبرةً أن "هذه الإجراءات واجبة وصحيحة بغية الحفاظ على هيبة وقوة السلطة التشريعية خاصة أن عضو البرلمان هو ممثل لمئة ألف مواطن وعليه التواجد داخل قبة البرلمان والدفاع عن حقوقهم وحقوق الشعب بالتالي فإن حضوره واجب وإلزامي".

وأكدت كريم، أن "مجلس النواب يسعى لإيجاد آلية للتعامل مع الفائزين ممن لم يرددوا اليمين الدستورية خاصة أن القانون والنظام الداخلي للبرلمان لم يعالجا هذا الأمر، وينبغي أن تكون هناك وقفة تجاهم بأن يحددوا موقفهم أما بالمباشرة داخل قبة البرلمان أو التنازل عن العضوية لشخص بديل يتولى الأمر في المجلس بدلاً عنهم".

وكانت رئاسة البرلمان وجهت، الخميس (7 شباط 2019)، تنبيها إلى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي على خلفية "تجاوز غياباته" عن جلسات البرلمان، الحد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.

