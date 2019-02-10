كشف خارطة إتفاق لتوزيع المناصب العليا في كردستان العراق

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف النقاب اليوم عن خارطة توزيع المناصب العليا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في اقليم كردستان العراق.. فيما هددت عشيرة قائد لواء أبو الفضل العباس في الحشد الشعبي بغلق المنافذ الحدودية مع دول الجوار والبدء باعتصامات مفتوحة في حال عدم اطلاق سراحه.

وأعلن الناطق بأسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة أحد الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان العراق الشمالي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عن اتفاق الحزبين على الجزء الأكبر من توزيع المناصب العليا بينهما في حكومة ورئاسة الاقليم.

وقال بيرة خلال مؤتمر صحافي نقلته "شبكة رووداو الإعلامية" الكردية واطلعت عليه ""الخليج 365"" الاحد إن المناصب التي تحققت بشأنها التفاهمات بين الحزبين تقضي بحصول حزب بارزاني على رئاسة الاقليم ورئاسة حكومته ونائب رئيس البرلمان أضافة إلى وزارتين سياديتين.

وأشار إلى أنّ مناصب الاتحاد الوطني الكردستاني بحسب الاتفاق ستكون رئاسة برلمان الاقليم ونائب رئيس حكومته ووزارة سيادية.. فيما ستكون حصة حركة التغيير الحزب الثالث في الاقليم منصب

نائب رئيس إقليم كردستان وزارة سيادية ووزارتان خدميتان.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن في وقت سابق عن ترشيح رئيس حكومة الاقليم الحالي نجيرفان بارزاني وهو صهر مسعود بارزاني وابن اخيه لرئاسة الاقليم خلفا لمسعود ومسرور بارزاني نجل مسعود ورئيس مجلس أمن الاقليم رئيسا لحكومة كردستان.

وأضاف بيرة أن الاعلان الرسمي عن هذه الاتفاقات سيتم بعد توقيع اتفاق سياسي واداري بين الاحزاب الثلاثة منوها إلى أنّ الاتفاقات تقضي ايضا بعقد اول جلسة لبرلمان الاقليم الجديد في 18 من الشهر الحالي وكذلك عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك جلسة في الموعد نفسه في اربيل بالتعاون بين الحزبين الرئيسين وحكومة اقليم كردستان لاختيار محافظ جديد للمحافظة لكن هذا قوبل بمعارضة القوى السياسية التركمانية والعربية في المحافظة معلنة مقاطعتها للجلسة المنتظرة منوهة إلى أنّها كانت تأمل ان يكون القرار من داخل مدينة كركوك وان يدعى لعقد الاجتماع في داخل المدينة معتبرة ان عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في اربيل لن يستوفي الصيغة الرسمية ولن يكلل بالنجاح لان قرارعقده كان سياسيا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين فيما المفروض ان مجلس كركوك هو الذي يتفق على مكان وزمان عقد الجلسة.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت بإقليم كردستان في 30 أيلول سبتمبر2018 بحصوله على 45 مقعداً تلاه الاتحاد الوطني بنيله21 مقعداً ثم حركة التغيير بـنيلها 12 مقعداً من مجموع مقاعد برلمان الاقليم اليالغة 111 مقعدا.



عشيرة قائد لواء العباس في الحشد تهدد الحكومة

إلى ذلك، هددت عشيرة قائد لواء ابو الفضل العباس في الحشد الشعبي من البصرة بغلق المنافذ الحدوية مع دول الجوار والبدء باعتصامات مفتوحة في حال عدم إطلاق سراحه.

وطالبت عشائر خفاجة في محافظة البصرة الجنوبية بالكشف عن مصير قائد قوات أبو الفضل العباس أوس الخفاجي احدى فصائل الحشد الشعبي والذي ينتمي اليها واعتقله جهاز امن قيادة الحشد في بغداد ليل الخميس الماضي ونقله إلى احد مراكز الشرطة غداة اتهامه انصار إيران بأغتيال الكاتب والروائي العراقي علاء مشذوب بكربلاء في الثاني من الشهر الحالي.

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اوس الخفاجي زعيم لواء أبو الفضل العباس فس الحشد الشعبي

وقال الشيخ عادل الخفاجي احد شيوخ العشيرة في شريط فيديو تابعته ""الخليج 365"" إن من اعتقل الشيخ أوس يعني أنه اعتقل جميع أفراد عشيرة خفاجة.. مطالبا "الجهة التي قامت بأعتقاله بالكشف عن مصيره فوراً".. مهددا بغلق جميع المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار وقطع الشوارع الرئيسة في البصرة والبدء باعتصامات مفتوحة.

ودعا إلى الكشف عن مكان اعتقال اوس والتعجيل كذلك بكشف قتلة الكاتب مشذوب الخفاجي مطالبا السلطات بارسال مندوب عنها إلى العشيرة لتوضيح اساب اعتقال اوس والمكان الذي يعتقل فيه حاليا.

وكانت قوات أمن الحشد الشعبي قد اعتقلت الشيخ أوس الخفاجي ليل الخميس الماضي اثر مداهمة قوة محمولة على مجموعة من السيارات السوداء لاتحمل لوحات تسجيل مقر اللواء في وسط بغداد بعد ساعات من اتهامه انصار إيران بأغتيال الكاتب مشذوب فيما قالت قيادة الحشد انها قامت "بإغلاق اربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد". واوضحت ان "من بين هذه المقرات واحد تابع لما يسمى (لواء ابو الفضل العباس) ويديره الشيخ اوس الخفاجي".. قائلة "أن القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الاخير غير القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم" في اشارة إلى اعتقالهم.

ولواء أبو الفضل العباس هو مجموعة شيعية مسلحة تضم مقاتلين عراقيين فيما يرجع اسم اللواء إلى أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب حيث يحمل اسم العباس شجناً خاصا لدى الشيعة بشكل عام وشيعة العراق بشكل خاص. وهو تشكيل عراقي خالص ويقاتل ضمن الحشد الشعبي.

ويعتبر اللواء من أوائل الفصائل الشيعة التي تدخلت عسكرياً في سوريا ووقفت بجانب الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد منذ عام 2012 بدافع عقائدي هو الدفاع عن مرقد السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق اثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام.

وترتبط غالبية مليشيات الحشد الشعبي الشيعي بإيران فكرا وتسليحا وتمويلا وتدريبا وقد وجهت منظمات حقوقية وانسانية لها اتهامات بخروقات طائفية في المناطق السنية التي شاركت في تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.