الجبوري يؤكد للسفير المصري اهمية تنسيق المواقف بين البلدين

اكد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الاحد، للسفير المصري لدى بغداد اهمية تنسيق المواقف بين البلدين.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير استقبل، اليوم، السفير المصرى لدى بغداد علاء موسى، وبحث معه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها".
واكد الجبوري على "اهمية تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة لشعبي مصر والعراق".
من جانبه اعرب السفير المصري عن سعادته بلقاء الجبوري مؤكدا حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات.
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