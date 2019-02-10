نائب عن الديمقراطي: أبلغنا عبد المهدي برفضنا استيزار أي متحزب لحقيبة العدل

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، الأحد، أن حزبه أبلغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بأنه لن يقبل بأي مرشح متحزب لشغل حقيبة وزارة العدل، مؤكداً على ضرورة ترشيح شخص مستقل ونزيه وذي خبرة وتخصص لتولي الوزارة.

وقال الكيكي في حديث لـ الخليج 365، إن "حسم مرشح وزارة العدل يتعلق بالدرجة الأساس في رؤية رئيس مجلس الوزراء حول الشخصية المناسبة للتصدي لهذا المنصب"، مبيناً أن "عبد المهدي يعلم جيداً بأن الحزب الديمقراطي قد أبلغه بأنه لن يقبل بأي مرشح حزبي لشغل حقيبة وزارة العدل".



وأضاف الكيكي، أن "وزارة العدل وزارة مهمة ورغم أنها استحقاق للمكون الكردي فاننا نعتقد أن هناك ضرورة أن يتصدى لها وزير مستقل ونزيه وذو خبرة وتخصص بعيداً عن الانتماءات الحزبية"، لافتاً إلى أن "المرشح لها سابقاً القاضي دارا نور الدين كان شخصية مستقلة وذات خبرة ومهنية ونزاهة لكنه لم يمرر لأسباب لا نعلمها".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل، الاثنين (21 كانون الثاني 2019)، إلى مجلس النواب السير الذاتية لمرشحي وزارة العدل القاضي أركان قادر والتربية سفانة حسين الحمداني.

