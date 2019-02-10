أحكام بالسجن بحق متاجرين ومروجين للمخدرات في النجف وذي قار

الخليج 365/ بغدادأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الأحد، عن إصدار محكمتي جنايات ذي قار والنجف أحكاما مختلفة بالسجن والغرامة المالية بحق عدد من المتاجرين والمروجين للمخدرات.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في قضاء الجبايش بقصد المتاجرة بها".



وأشار المركز إلى أن "المحكمة اصدرت حكماً آخر بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في قضاء الناصرية".

وفي السياق نفسه، أضاف المركز أن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في الكوفة".

ولفت إلى "صدور حكم بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات مع غرامة 10 ملايين دينار لمدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة في حي الأنصار(في النجف)".

وتابع المركز، أن "الأحكام صدرت بحق المدانين وفقاً لاحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".

