نائب رئيس الوزراء ينفي صدور تعليمات بايقاف التعيينات ضمن موازنة 2019

نفى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، الاحد، صدور تعليمات بايقاف التعيينات ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 .
وقال المكتب في بيان صدر، اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام تناقلت خبراً مفاده بان وزارة المالية اصدرت تعليمات بايقاف التعيينات ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2019".
واضاف البيان، ان "هذا الخبر غير صحيح اطلاقاً وقد وجهت الوزارة جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها باستلام تعليمات تنفيذ الموازنة بداً من يوم الاثنين 11-2-2019 والنسخة النهائية لقانون الموازنة".
وبهذا الخصوص، بحسب البيان، "يوجه نائب رئيس الوزراء وزير المالية جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها بالالتزام بما ورد في نص القانون وتعليمات تنفيذ الموازنة فيما يخص اطلاق الدرجات الدرجات الوظيفية والتعينات".
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