علاوي يصل الى القاهرة تلبية لدعوة رسمية

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، ان الاخير وصل الى القاهرة تلبية لدعوة رسمية.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، ان "زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي وصل، اليوم، الى جمهورية مصر العربية تلبيةً لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى، الذي سيعقده البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية".
واضاف المكتب ان "المؤتمر يهدف الى إعداد الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيُعقد في تونس الشهر المقبل".
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