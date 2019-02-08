نائب يدعو لتكوين خلية ازمة استخبارية بكل محافظة

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية اسعد العبادي، الجمعة، لتكوين خلية ازمة استخبارية بكل محافظة، فيما شدد على ان تفعيل دور الاستخبارات والامن الوطني والمخابرات هو الخيار الانسب للسيطرة على ملف الامن.

وقال العبادي في حديث لـ الخليج 365، إن "تفعيل دور الاستخبارات والامن الوطني والمخابرات هو الخيار الانسب للسيطرة على ملف الامن وهو ما اكدنا عليه مرارا لرئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "داعش ليست منظمة وطنية او محلية بل هي منظمة وارتباطات خارجية وهو ما يقع على عاتق المخابرات".



واضاف العبادي، ان "الامن الوطني بالنسبة لتدقيق المعلومات وتوغلها داخل اجهزة الدولة والصلاحيات التي لديها فان دورها مغيب حاليا وهي مجرد اعداد موجودة لكنها لا تمارس صلاحيات بالشكل الحقيقي لكن هنالك تقاطع بين المعلومات الموجودة"، لافتا الى ان "لدينا استخبارات تابعة للدفاع واخرى للداخلية لكننا لا نجد تنسيقا مشتركا كما ان قيادة العمليات هي حلقات تعرقل العمل بحسب رأينا الشخصي لوجود قائد شرطة ومدير امن وطني ومدير استخبارات عسكرية ومدير مخابرات وبحال عدنا للعمل وفق نظام الفرق فان تلك القوات تكون ساندة للقوات الامنية فحينها لن يكون هنالك تقاطع بالمعلومات الاستخبارية".

وتابع ان "النقطة الاخرى المهمة تتعلق باهمية تكوين خلية ازمة بكل محافظة تكون استخباراتية من ناحية التعليمات واوامر القبض والمصادر الموجودة والشخصيات التي عليها شبهات وتكون كقاعدة بيانات متكاملة والاستفادة من نظام البطاقة الموحدة والاستفادة من جميع المعلومات فيها من بصمة العين والاصابع والترتيب العائلي وحين تفعيلها الكترونيا بوقتها لن نحتاج لتفعيل بصمة الشخص بالدوائر الامنية"، لافتا الى ان "هناك حلقة زائدة من ناحية تدقيق المطلوبين، حيث اننا نعتقد ان نظام التدقيق للمعلومات والمقاصة وتقاطع المعلومات بين الدوائر الامنية سيكون لها دور كبير في اختزال العمليات الامنية بما لا يربك المعلومات".

واكد العبادي، ان "هناك العديد من الاشخاص يدخل ويخرج من البلد دون محاسبة نتيجة لضعف التقاطع بالمعلمات بين الدوائر الامنية ودائرة الجوازات من بينها".

