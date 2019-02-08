نائب يطالب رئاسة الوزراء بتحويل مبنى البنك المركزي الى مستشفى

الخليج 365/ بغدادطالب رئيس كتلة التجمع المدني للاصلاح البرلمانية زياد الجنابي، الجمعة، بتحويل مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد وسط بغداد الى مستشفى لعلاج الامراض السرطانية.

وقال الجنابي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الامراض السرطانية فتكت بالكثير من ابناء الشعب العراقي والاطفال على وجه الخصوص"، مبيناً ان "ابناء الشعب يمكن ان يتعالجوا في مستشفى خاصة بهم بدلاً من اللجوء الى الدول الخارجية والتي تكلفهم الكثير من الاموال".



وتابع انه "في حالة قبول رئيس الوزراء بهذا المقترح فأنه سيكون الانجاز الابرز خلال دورته كرئيس وزراء في الوقت الحالي".

وبين الجنابي ن "البناية الحالية الواقعة في شارع الرشيد تفي بالغرض نظراً لاحتوائها على كل ماتحتاجه هذه المؤسسة"، مؤكداً ان "اعتبار هذا المبنى صرح حضاري مستقبلي للعراق، فأن مستشفى لعلاج السرطان سيكون اكثر منه تأثيراً ليكون العراق بين الدول المتقدمة التي توجد به مثل هذه المستشفى والتي يمكن ان تحتوي على ابرز الاطباء واحدث الاجهزة الموجودة في جميع دول العالم".

ونبه الجنابي رئيس الوزراء ان "الشكوك تحوم حاليا على المبالغ المخصصة لمبنى البنك المركزي الجديد، والذي يمكن اسكات كل الاصوات لو تحول هذا المبنى الى مستشفى بشكل عام ومعالجة امراض السرطان بشكل خاص".

