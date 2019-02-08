بالفيديو: معرض بغداد الدولي للكتاب يضم أكثر من 600 دار نشر

انطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة المئات من دور النشر العربية والاجنبية، التي اشادت بمستوى التنظيم والاقبال الجماهيري الكبيرين للاهتمام بغذاء العقل، "الكتاب".

افتتاح ادهش الحضور، هذا ما شهده معرض بغداد الدولي للكتاب من خلال مستوى التمثيل الحكومي والتنظيم، فضلا عن مشاركة اكثر من ستمئة دار نشر محلية وعربية وأجنبية من ثلاث وعشرين دولة، ما اضفى نكهة مغايرة للمعرض بدورته الحالية.



اجتمعت الثقافة العربية على اديم بغداد، واجتذبت عشاق الكتاب من كل حدب وصوب في محاولة لاشباع العقول الشغوفة بالمعرفة والمولعة بسحر الكتب.

والجدير بالذكر أن رسائل كثيرة حملها معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الحالية، يأتي في مقدمتها الاقبال الجماهيري لاقتناء الكتب. وهذا الامر يعيد الى الاذهان سنوات ازدهار القراءة التي شهدها العراق في سبعينيات القرن الماضي، ما يعطي الامل بعودة الحياة الى بلد اهلكته الحروب ومنغصاتها في فترات مضت.

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