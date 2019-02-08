بالفيديو: لليوم السابع على التوالي اهالي المدائن يستغيثون جراء انقطاع المياه

كارثة انسانية راحت تهدد حياة المئات من اهالي منطقة المدائن جنوبي بغداد، بعد انقطاع مياه الشرب عنهم بسبب تلوث مياه النهر.

بالنظرات يحاكي هذا الرجل صنبور المياه، بعد انقطاع سر الحياة عن منطقتهم منذ اسبوع، عله يصدر خريرا او صوتا ينبئ بقدوم كميات من المياه ولو كانت بسيطة.

فجل الاهالي هنا في منطقة المدائن، باتوا يعانون من انقطاع المياه عن منطقتهم، حتى اضطروا لاستخدام وسائل بدائية كحفر الابار او الانتقال لمناطق اخرى بحثا عن المياه.



اما الجهات المسؤولة والمتمثلة بدائرة ماء بغداد، فردت بان هذا الامر نشأ نتيجة ارتفاع مناسيب المياه التي ادت الى تصاعد الملوثات الملقاة في النهر والمياه الاسنة. وذلك، ما اضطرهم لاطفاء جميع المضخات ومحطات التصفية في المنطقة.

وتحمل جهات عدة دائرة المجاري التابعة لامانة بغداد، المسؤولية الكاملة عن الامر. فيما يترقب الاهالي نتائج الفحوصات التي ارسلتها الفرق الصحية والبيئية التي باشرت بأخذ تلك العينات للمياه الملوثة منذ يومين.

الجهات المسؤولة ترسل عينات من المياه الملوثة لغرض فحصها

الى ذلك، اكدت دائرة ماء بغداد أخذ عينات من المياه الملوثة لغرض اجراء الفحوصات عليها، فيما طالب المجلس البلدي بالاسراع في اتخاذ حلول جذرية لحل الازمة.

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