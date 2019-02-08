بالفيديو: القبض على عصابة تقودها امرأة اختلست 3 مليارات دينار في الكرادة

ثلاثة اشخاص تقودهم امرأة اختلسوا ثلاثة مليارات دينار، وقد تمكنت مديرية شرطة بغداد من القبض عليهم بنصب كمين لهم داخل منطقة الكرادة وسط العاصمة. وفي السياق نفسه، تؤكد الجهات المختصة استمرار نشاطها بالقاء القبض على عصابات تنوعت جرائمها بين السرقة والابتزاز والرشوة وغيرها. وللاشارة، توثق لقطات، التقطتها عدسات كاميرا المراقبة المثبتة على الدور والمحال التجارية، بين حين وآخر حالات سرقة تقوم بها عصابات تستقل سيارات دفع رباعي او دراجات نارية، في ظل مناشدات لتكثيف الجهد الامني وزرع خلايا استخبارية من شأنها رصد وتعقب تلك العصابات والقبض عليها.





يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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