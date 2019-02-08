حرب: الغاء كاظم الساهر للقبه يحتاج الى توقف واستنكار من شعب سامراء

الخليج 365/ بغدادبين الخبير القانوني طارق حرب، الآلية القانونية لمنح الفنان كاظم الساهر حق تبديل لقبه من "السامرائي" الى "الساهر"، فيما اعتبر أن الغاء "المكان المقدس" الى صفة "الساهر" يحتاج الى توقف واستنكار من شعب سامراء" الذي ابغضهم وتخلى عنهم".

وقال حرب في بيان صحافي، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "كاظم الساهر قدم طلباً لتبديل لقبه من السامرائي الى الساهر والمسأله محكومه بالماده (22) من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنة 2016".



وأوضح ان القانون المذكور "عرف اللقب بأنه اسم الشهره الذي يعتمده رب الاسرة المسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنيه في المادة الاولى من هذا القانون"، مبينا أن "المادة 22 من هذا القانون قررت جواز تبديل اللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً".

وتابع حرب أنه "يشترط لاجراء هذا التبديل أن تكون هناك اسباب مقنعه تدعو الى ذلك على ان تتولى مديرية الجنسيه والمعلومات المدنيه نشر الطلب في احدى الصحف المحليه لمره واحده وينظر بالطلب بعد مضي 15 يوماً من تاريخ النشر".

وأوضح أن "السبيل مفتوح امام كاظم السامرائي اولا الساهر ثانياً الحق بتبديل لقبه اذا قدم اسبابا مقنعه ولا نعلم ما هي الاسباب التي يقدمها للتبديل سوى شهرته بالساهر".

وتساءل "هل ان ذلك يعتبر سبباً مقنعاً للموافقه على التبديل اذا علمنا ان هنالك الكثير من الفنانين العرب والاجانب والعراقيين لم يقدموا طلب التبديل على الرغم من شهرتهم بأسماء وألقاب غير حقيقيه، فأبو الفنان عبدالحليم ليس حافظا وانما شبانه والشاعر الرصافي ليس لقبه الحقيقي رصافه وناظم الغزالي لا يعرف الغزل كمنسوجات ولا يعرف الغزاله كحيوان ولا قربه له للامام الغزالي أو مقبرة الغزالي، والامثله كثيره".

وقال حرب "لم نسمع أو نرى ان فنانا أو كاتباً او ثقيفاً أو عالما أو شخصيه مشهوره باسم أو لقب طلب قبل كاظم الساهر السامرائي تبديل لقبه أو اسمه، كذلك لا نعلم هل ان المجلس المحلي في سامراء أو قائمقام سامراء أو وجوه سامراء سيعترضون طالما ان اعتزال لقب سامرائي يتعلق بهم".

وتساءل ايضا "هل ان الساهر الصفه وليس اللقب يمكن أن يحل بدلا من سامراء وهل ستتم الموافقه على التبديل"، مشيرا الى أن "الموافقه على تبديل اللقب صلاحيه متروكه لتقدير المدير العام لمديرية الجنسيه والاحوال المدنيه وللمحكمه الصلاحيه في الموافقه على التبديل من عدمه".

واعرب حرب عن أعتقاده ان "رفض سامراء والادبار عنها من وليدها كاظم الساهر، هل يلغى المكان المقدس ذو التاريخ العباسي العظيم كما أراد كاظم السامرائي والساهر"، مضيفا أن ذلك "يحتاج الى توقف واستنكار من شعب سامراء الذي ابغضهم وتخلى عنهم وهل ان الساهر يفوق لقب هذه المدينه او كان اللقب السابق عشيره كالعزاوي أو مهنه كالحداد أو مذهبي أو لقب مكروه كالاعور او سواها من الالقاب المقبول تبديلها ولكن اللقب من مدينه مقدسه كسامراء يحتاج الى ان يبتعد عن العقوق والجحود".

وختم حرب تصريجه قائلا "سلاماً على الفراهيدي عندما سأل أبو الدقيش قال ما الدقيش قال لا ادري اجابه فكيف تسميت وتكنيت وتلقبت بما لا تدري اجابه الاسماء علامات ماشاء تسمى بما يشاء لا قياس ولاحتم أي لايوجد قانون وقاعده ولكن ذلك هل يصدق على سامراء".

هذا واعلن مدير الجنسية العامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي، امس الخميس، عبر الخليج 365، عن وصول طلب تغيير لقب الفنان كاظم الساهر الى المديرية، مبينا ان ذلك جاء بعد موافقة وزارة الداخلية على الطلب.

يشار الى ان عددا من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مرفقا مع مستمسكات تبين طلب الفنان كاظم الساهر بتغيير لقبه من السامرائي الى الساهر.