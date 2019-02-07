عبد المهدي للطراونة: تطور العلاقات العراقية الاردنية يصب في مصلحة الشعبين

الخليج 365/ بغداداعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقائه برئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة ان تطور العلاقات العراقية الاردنية يصب في مصلحة الشعبين، مشيرا الى ان ماتم التوقيع عليه هو بداية لمرحلة جديدة في التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك .

وقال عبد المهدي في بيان اصدره مكتب رئاسة الوزراء وتلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق والاردن يعزز اواصر العلاقات بين الشعبين ويدعم جهود الحكومتين العراقية والاردنية في تنفيذ البرامج المشتركة وتبادل المصالح"، مشيدا بـ"زيارة الملك عبدالله بن الحسين الى العراق وبالأجواء الودية التي سادت اللقاءات والمباحثات الرسمية بين المسؤولين في الحكومتين" .



من جهته، اعرب رئيس مجلس النواب الاردني عن سعادته بـ"زيارة العراق ومايشهده من استقرار وتمكن الشعب العراقي من الحاق الهزيمة بداعش وقوى الارهاب والظلام"، مشيدا بـ"دور الحكومة العراقية في تعزيز العلاقات العراقية الاردنية وبما لمسه من تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأجواء التوافق والاستقرار السياسي الذي يشهده العراق".

واكد الطراونة، على "دعم البرلمان الاردني لاتفاقات التعاون بين الحكومتين العراقية والاردنية وتطلعه لأن يلمس الشعبان نتائجها الايجابية".

