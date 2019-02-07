الربيعي للطراونة: التعاون بين العراق والأردن سيقدم خدمات ملموسة للشعبين الشقيقين

الخليج 365/ بغداداعتبر رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الخميس، ان التعاون بين العراق والأردن سيقدم خدمات ملموسة للشعبين الشقيقين.

وقال المكتب الاعلامي للتيار الصدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي اشاد خلال استقباله رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة بتطور العلاقات الثنائية بين العراق والاردن".



ونقل المكتب عن الربيعي قوله، أن "التعاون بين العراق والأردن سيقدم خدمات ملموسة للشعبين الشقيقين".

يشار الى ان رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة وصل الى بغداد امس الاربعاء في زيارة رسمية.

