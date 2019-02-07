بالفيديو: اجتماع مرتقب لبحث التواجد الاميركي في العراق... هل يثمر نتائج ايجابية؟

اجتماع مرتقب يجمع مجلسي النواب والوزراء بالاضافة الى القادة الامنيين، من المقرر له ان يناقش تواجد القوات الاميركية في العراق، عقب توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن. وذلك نتيجة للتصريحات الاخيرة التي تحدث فيها الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن استخدام قواعده في العراق لمراقبة ايران، وهو الامر الذي يعد خرقا للدستور وللاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الحليفين.

وبحسب عضو كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، فان الكتل البرلمانية تحتاج لعقد اجتماع مشترك مع الحكومة ووزير الخارجية والقادة الامنيين، لمناقشة بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي، مشيرا الى ان عقد هذا الاجتماع سيتم قريبا.



وتنص اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن، في احدى فقراتها على منع استخدام الارض والسماء والمياه العراقية لمهاجمة اي بلد اخر، فضلاً عن عدم السماح ببناء قواعد عسكرية لكي لا تطول مدة البقاء الاميركي العسكري في العراق، وهو ما لا يسمح به الدستور العراقي ايضاً.

التوتر الذي انتجته المواقف الاميركية الاخيرة، يرى مراقبون ضرورة اعادة ضبط وتيرته، وترميم التصدعات التي قد تضر بمستقبل العلاقة بين الطرفين الحليفين. الا انهم اشاروا الى امكانية ان يتسبب هذا التوتر بطرح ملف تعديل او الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي على طاولة الاجتماع المرتقب، وهو ما اكده نواب في تحالفي الفتح وسائرون ايضا.

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