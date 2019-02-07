بالصور.. افتتاح نفق الشرطة ببغداد امام حركة السير والمرور

الخليج 365/ بغدادافتتحت امانة بغداد، الخميس، نفق الشرطة امام حركة السير والمرور بعد اتمام اعمال الصيانة التي استمرت 29 يوما فقط .

وقالت الامانة في بيان، تلقت الخليج 365، إن "دائرة المشاريع احدى تشكيلات امانة بغداد انجزت اعمال التأهيل التي تتضمن صيانة مفاصل التمدد الارضية و الجدارية واعمال قشط الاسفلت القديم المتضرر وإكسائه بطبقة اسفلت سطحية".

واضافت ان "الاعمال تضمنت ايضا صيانة شبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار ومنظومات الانارة واعمال طلاء الجدران والقالب الجانبي ليسهم بشكل كبير في تسهيل حركة السير والمرور في العاصمة بغداد".



وبينت ان "امانة بغداد وضعت خطة شاملة لصيانة جميع الأنفاق والبالغ عددها 14 نفق في العاصمة بغداد بعد إكمال الاجراءات الادارية والقانونية والمالية مبينة حرصها على ادامة وتأهيل الطرق والانفاق والمجسرات للمساهمة في معالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة".







