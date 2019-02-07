الداخلية تدعو أصحاب المقاهي إلى عدم إدخال الأحداث أو المتسربين من المدارس

الخليج 365/ بغداددعت مديرية شرطة الأحداث في وزارة الداخلية، الخميس، أصحاب المقاهي والكافيهات إلى تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بفتح وغلق محلاتهم وعدم إدخال الأحداث أو المتسربين من المدارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن "مديرية شرطة الأحداث تدعو جميع أصحاب المقاهي والكافيهات لتطبيق القوانين النافذة الصادرة من الجهات المختصة المتعلقة بالأوقات المسموح خلالها فتح وغلق محلاتهم والمعممة عليهم مسبقاً وبما يضمن عدم دخول الأحداث أو المتسربين من المدارس إلى هذه المحال".



وأضاف معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المديرية توجه دعوتها إلى أصحاب المحال المشار اليها انفاً بوضع قطع تعريفية يكتب عليها بشكل واضح ( ممنوع دخول الاحداث دون سنة الــ 18 عاماً)، علما أن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وكانت قيادة شرطة محافظة بغداد دعت، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، أصحاب المقاهي والكافيهات إلى ضرورة منع الأحداث من دخولها، مؤكدة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

