بالوثيقة.. رئاسة البرلمان توجه تنبيها الى اياد علاوي

الخليج 365/ بغدادوجهت رئاسة البرلمان، الخميس، تنبيها الى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي.

وبحسب وثيقة تابعتها الخليج 365، فأن التنبيه جاء على خلفية تجاوز غيابات علاوي عن جلسات البرلمان، الحد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 2018 (قانون مجلس النواب وتشكيلاته).

ودعت رئاسة البرلمان علاوي بعدم التغيب مستقبلا عن جلسات مجلس النواب، وهددت باتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون علاه.

