مصدر: الفياض لم ينقل رسائل من الأسد إلى السعودية

الخليج 365/ بغدادذكر مصدر مقرب من رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ان الاخير لم ينقل أي رسائل من الرئيس السوري بشار الأسد إلى مسؤولين سعوديين.

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله ان "زيارة الفياض إلى السعودية كانت من أجل التباحث في الملفات المشتركة بين البلدين اضافة الى أوضاع المنطقة"، مبينا ان "الفياض لم ينقل رسائل من الأسد الى المسؤولين السعوديين".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الفياض والمسؤولون السعوديون ناقشوا أوضاع المنطقة والتطورات في سوريا وكيفية العمل للخروج بحلول تعيد الاستقرار للشعب السوري".

يذكر أن وسائل إعلام عربية تحدثت نقلا عن "مصادر" أن فالح الفياض نقل رسائل من الأسد إلى المسؤولين في السعودية خلال زيارته مؤخرا إلى الرياض.

