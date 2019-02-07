النائب الجبوري: الاتفاقية العراقية الأردنية أهم منجز للحكومة الحالية

الخليج 365/ بغدادوصف النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، الخميس، الاتفاقية العراقية الأردنية بانها أهم منجز للحكومة الحالية على مستوى السياسة الخارجية، فيما طالب الحكومة بالاسراع في تنفيذ بنودها على ارض الواقع.

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي نرحب فيه بتوقيع الاتفاقية بين العراق والأردن والتي ستخدم مصلحة الشعبين الشقيقين على مستوى التبادل التجاري وتسهم في تنشيط السوق العراقية التي هي اليوم بأمس الحاجة الى رفدها بالسلع ذات المنشأ الجيد والموثوق من حيث الجودة والنوع، نرى أنها ستسهم وبقوة في عودة العراق الى الحاضنة العربية واستعادة دوره الريادي في محيطه العربي".



واضاف ان "هذه الاتفاقية ستفتح أمامنا آفاقاً للتعاون في شتى المجالات مستقبلاً بما فيها حرية التنقل بين البلدين، آخذين بنظر الاعتبار المواقف الطيبة للأردن حكومةً وشعباً في احتضان آلاف العراقيين بعد ٢٠٠٣ وحسن ضيافتهم ومعاملتهم وكأنهم جزء من الشعب الأردني ".

واعرب الجبوري عن امله "أن تباشر الحكومة العراقية بتطبيق بنود هذه الاتفاقية على أرض الواقع والاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد العراقي وتنشيط السوق العراقية"، واصفا بانها "أهم إنجاز للحكومة الحالية وخطوة ذكية ومدروسة على مستوى السياسة الخارجية".

وعقد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز، في الثاني من شباط الحالي، اجتماعا بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل لتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم البلدين، وللإعلان عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

فيما اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن العراق يطمح لتحقيق تكامل وتعاون اقتصادي وتبادل للمصالح مع الاردن وجميع دول الجوار.

