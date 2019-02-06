بالفيديو: هكذا تسعى وزارة الصحة لتطوير الجانب المهني لأطباء الاسنان!

مواكبة التطورات العالمية والقفزات النوعية بالجانب الطبي، هو ما تسعى اليه وزارة الصحة لتطوير القدرات العراقية. وهذا ما عملت عليه احدى الدورات في محافظة كربلاء التي غذت الخريجين الجدد من اطباء الاسنان بمعلومات وافية.

وفي هذا السياق، أشادت الجهة المنظمة والحاضرون، بما قدم لهم من معلومات، مؤكدين انها سترفع المستوى التعليمي لهم وستنعكس ايجابا على مستوى الخدمات الطبية في طب الاسنان.



والجدير ذكره، ان الاستمرار بتطوير المهارات المحلية في المجال الطبي، من خلال الدورات وورش العمل، سينعكس ايجابا على تطوير المهارات ومواكبة التطورات العالمية التي من شأنها تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى العراقيين.

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