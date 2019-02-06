وفي هذا السياق، أشادت الجهة المنظمة والحاضرون، بما قدم لهم من معلومات، مؤكدين انها سترفع المستوى التعليمي لهم وستنعكس ايجابا على مستوى الخدمات الطبية في طب الاسنان.
والجدير ذكره، ان الاستمرار بتطوير المهارات المحلية في المجال الطبي، من خلال الدورات وورش العمل، سينعكس ايجابا على تطوير المهارات ومواكبة التطورات العالمية التي من شأنها تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى العراقيين.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هكذا تسعى وزارة الصحة لتطوير الجانب المهني لأطباء الاسنان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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