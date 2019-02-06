نائب عن الانبار يرفض استخدام القواعد العسكرية للاعتداء على دول الجوار

الخليج 365/ بغدادأعلن عضو لجنة الامن والدفاع والنائب عن محافظة الانبار فالح العيساوي، الاربعاء، رفضه لاستخدام القواعد الجوية في العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار او مراقبتها، مؤكدا أن الجميع متفق على عدم الحاجة لوجود قوات عسكرية مسلحة اجنبية على الاراضي العراقية.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، "لن نسمح باستخدام العراق والقواعد الموجودة فيه عموما وفي محافظة الانبار او نينوى خصوصا للاعتداء وضرب او مراقبة اي دولة من دول الجوار"، مبينا ان "المحافظات الغربية لن تكون منطلقا ساحة للصراعات بين واشنطن ودول الجوار".



وأضاف العيساوي، أن "الجميع متفق على أن لا ضرورة لوجود قوات عسكرية مسلحة اجنبية على اراضينا وينبغي الاعتماد على قواتنا الامنية والعسكرية والتي اثبتت فعليا قدرتها على دحر الارهاب"، لافتا الى أن "نقطة الاختلاف فيما بيننا بالاراء يتعلق بمدى الحاجة لوجود قوات اجنبية للتدريب والاستشارة من عدم الحاجة وهذه الامور تحددها الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة وفق المعطيات التي لديها".

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في 3 شباط 2019، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

