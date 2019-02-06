مصدر يكشف عن توصل اربيل وبغداد لاتفاق يتضمن عودة البيشمركة للمناطق المتنازعة

الخليج 365/ كركوككشف مصدر كردي مسؤول، الاربعاء، عن توصل اربيل وبغداد لاتفاق يتضمن عودة البيشمركة للمناطق المتنازعة بما فيها كركوك، مبينا ان ذلك يتم وفق شروط معينة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك اتفاق تم التوصل اليه بين اقليم كردستان والمركز يقضي بعودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك وفق شروط معينة ترضي الطرفين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذه الشروط تتضمن تحديد موقع اماكن انتشار البيشمركة والتي ستكون في محيط المدن فقط، وتشكيل غرفة عمليات بقاعدة كي وان شمال غربي كركوك، اضافة الى نوعية قوات البيشمركة التي ستنتشر بتلك المناطق".



وأعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق الركن جبار الياور، في وقت سابق، عن عدم وجود أي قرار رسمي حول عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها.

جدير بالذكر أن محافظة كركوك بشمال العراق تعتبر أهم المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان، حيث كانت البيشمركة تسيطر عليها مع بعض المناطق المتنازع عليها الأخرى عام 2014 بعد اقتراب مسلحي تنظيم "داعش" منها، وبعد دحر التنظيم أعادت الحكومة العراقية المركزية السيطرة عليها.

