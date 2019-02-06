عبد المهدي: العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد ايران

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد ايران، فيما اعرب محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي عن أمله بالمزيد من التعاون بين البلدين وبالأخص في المجال المصرفي.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي استقبل، اليوم، محافظ البنك المركزي الایراني عبد الناصر ھمتي والوفد المرافق له".



ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "العراق تمكن من دحر عصابة داعش الارهابية بفضل بطولات ابنائه والدماء الغالية للشهداء والجرحى والمضحين ودعم اصدقائنا وفي مقدمتهم الجمهورية الاسلامية"، مشيدا بـ"تطور العلاقات بين البلدين والشعبين".

وأضاف عبد المهدي، أن "شعب العراق عانى من الحصار ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه، ولن يكون العراق جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".

من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن "أمله بالمزيد من التعاون بين البلدين وبالأخص في المجال المصرفي .

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي شدد، الثلاثاء (11 كانون الأول 2018)، على أن العراق ليس جزءاً من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

