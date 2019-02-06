عبد المهدي يبحث مع الامم المتحدة أعمال ازالة الالغام في الموصل

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، مع الامم المتحدة أعمال ازالة الالغام في الموصل.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل صباح اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة مساعدة العراق جينين هينيس ب سشارت".
واضاف انه "جرى بحث التعاون في المجالات الانسانية، كما تم استعراض ايجاز بعثة الامم المتحدة حول العراق الى مجلس الأمن الدولي ، وأعمال ازالة الالغام في الموصل، الى جانب أهم البرامج والأنشطة المستقبلية للبعثة الدولية".
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