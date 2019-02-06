نائب: الفياض المرشح الوحيد للداخلية وطرح أسماء أخرى محاولات لخلط الأوراق

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن تحالف البناء منصور المرعيد، الأربعاء، أن فالح الفياض هو المرشح الرسمي والوحيد لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لشغل حقيبة وزارة الداخلية، معتبراً أن جميع ما يطرح من أسماء مرشحين لحقيبة الداخلية هي "محاولات لخلط الاوراق".

وقال المرعيد في حديث لـ الخليج 365، إن "فالح الفياض هو المرشح الوحيد والرسمي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وبنفس الوقت فنحن في تحالف البناء متمسكون بترشيح وقرار عبد المهدي"، مبيناً أن "القرار واضح بأن يتم اعتماد الآلية التي تم اتباعها في الحقائب الوزارية الأخرى من خلال طرح اسم المرشح وترك الخيار لأعضاء البرلمان بقبوله أو رفضه فيتم حينها تقديم اسم مرشح آخر".



وأضاف المرعيد، أن "الرضوخ لرغبة طرف معين في إلغاء ترشيح الفياض بحال قبلنا به دون اعتماد الاليات التي اتبعت مع جميع الحقائب الوزارية الأخرى فحينها سيكون عرفاً سياسياً جديداً قد يتم تكراره مستقبلا بأية حقيبة وزارية أو مرشح لمؤسسة أو هيئة مستقلة أو غيرها من القضايا".

ولفت المرعيد، إلى أن "جميع ما يطرح من أسماء مرشحين لحقيبة الداخلية هي محاولات لخلط الاوراق وجس النبض حول موقف القوى السياسية ورئيس الوزراء حول تلك الأسماء التي تطرح، لكن في الواقع فان الفياض هو المرشح الوحيد رسميا".

يشار الى ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين، 24 كانون الاول 2018 على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار.

