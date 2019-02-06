نائب يكشف عن اجتماع مرتقب سيعقد بين البرلمان والحكومة والقادة الامنيين

الخليج 365/ بغدادكشف عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاربعاء، عن عقد اجتماع مرتقب بين البرلمان والحكومة والقادة الامنيين لمناقشة وجود القوات الاميركية في العراق، فيما اعتبر ان تواجد القوات الاميركية في الوقت الحالي ليس احتلالا.

وقال شمس الدين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بحسب اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين الولايات المتحدة الاميركية هنالك فقرة تمنع استخدام الارض والسماء والمياه العراقية لمهاجمة اي بلد اخر، فضلاً عن عدم السماح ببناء قواعد عسكرية لكي لاتطول مدة البقاء"، مبيناً ان "الدستور العراقي لايسمح بذلك ايضاً".



واضاف ان "الكتل البرلمانية تحتاج لعقد اجتماع مشترك مع الحكومة ووزير الخارجية والقادة الامنيين لمناقشة بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي، ولاتحتاج الى ردود افعال سريعة وغير مقبولة تجاه وجود تلك القوات في العراق وتصريحات غير مدروسة من قبل رئيس الولايات المتحدة"، مشيرا الى ان "عقد هذا الاجتماع قريبا".

وتابع شمس الدين ان "العلاقات العراقية الاميركية مهمة وتصب في مصلحة البلدين من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية بتدريب بتدريب القوات العراقية وتسليحه"، موضحاً ان "تواجد القوات الاميركية في الوقت الحالي هو ليس احتلال بل هم متواجدين بطلب من الحكومة العراقية وبامكانها اخراجهم في اي وقت تشاء".

واكد شمس الدين ان "تهديد تلك القوات من قبل دول الجوار او غيرها غير مسموح به تماماً، ويجب التعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي"، لافتا الى انه "عقد اجتماعات مع نظرائه في الكونغرس والخارجية وباحثين وخبراء في شؤون الشرق الاوسط في الولايات المتحدة الاميركية، حيث اكدوا بأن ما تحدث به ترامب مؤخراً هي تصريحات عشوائية ولاتمثل سياسة الحكومة الاميركية، واكد ان الحكومة تسعى دائماً الى التعاون الكامل مع نظيرتها العراقية في تواجد القوات الاميركية ومستقبلها في العراق".

واكدت كتلة دولة القانون النيابية، اول امس الاثنين، ان مجلس النواب ستكون له وقفة جادة مع بداية الفصل التشريعي المقبل تجاه تواجد القوات الامريكية على الاراضي العراقية، مشيرة الى ان التحركات الامريكية بالمناطق الغربية وعلى الشريط الحدودي مع وجود "زمر ارهابية" امور خطيرة ينبغي ايجاد حلول لها.

