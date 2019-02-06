العراق 10 عربياً و79 عالمياً بقائمة أفضل البلدان في تربية الأطفال

الخليج 365/ بغداداحتل العراق المرتبة 97 عالميا والعاشر عربيا بافضل البلدان لتربية الاطفال، فيما احتلت السويد المرتبة الاولى.

وصنفت مجلة "us news" الامريكية التي تعنى بتحسين نوعية الحياة والصحة، في تقرير لها اطلعت عليه الخليج 365، إن العراق احتل المرتبة 79 عالميا بأفضل البلدان لتربية الأطفال"، مشيرة الى ان "العراق بعد باكستان وقبل ايران بافضل البلدان بتربية الاطفال".



واضافت المجلة ان "العراق الذي يبلغ عدد نفوسه 38 مليون واكثر من 300 الف وبناتج محلي اجمالي 197 مليار و700 مليون دولار، احتل المرتبة العاشرة عربيا بافضل البلدان لتربية الاطفال"، مشيرة الى ان "الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الاولى عربيا و52 عالميا، تليها المغرب ومن ثم قطر ومن ثم السعودية العربية ومن ثم تونس ومن ثم عُمان ومصر والاردن ولبنان وبعدها يأتي العراق".

واشارت المجلة الى ان "السويد احتل المرتبة الاولى والدنمارك ثانيا والنرويج ثالثا بافضل البلدان لتربية الاطفال".

وتعتبر مجلة us news احدى المجلات الامريكية التي تعنى باخبار ومعلومات الخدمة التي تعمل على تحسين نوعية حياة من خلال التركيز على الصحة والتمويل الشخصي والتعليم والسفر والسيارات والأخبار والرأي.