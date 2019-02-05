نائبة: بيروقراطية مبالغ بها امام انهاء معاناة اهالي مخيم نزراوه بكركوك

الخليج 365/ بغداداعتبرت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، الثلاثاء، أن هناك "بيروقراطية مبالغ فيها" امام انهاء معاناة اهالي مخيم نزراوه في محافظة كركوك.

وقالت غفور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اجريت زيارة إلى مخيم نزراوه للنازحين بناحية ليلان التابعة‌ لمحافظة كركوك"، مبينة أن "الزيارة جاءت في اعقاب الحادث المؤلم الذي حدث في المخيم ليلة امس، والمتمثل بأحتراق احدى الخيم العائدة للعوائل النازحة التي تسكن المخيم، والذي اودى بحياة اربعة اطفال".



واضافت "استمعنا عن كثب الى ابرز مشاكل العوائل النازحة التي تقطن المخيم، والمعوقات التي تعترض سبيل عودتهم الى مناطقهم الاصلية، حيث اعربت العوائل النازحة عن رغبتها في العودة السريعة الى ديارها عقب تحريرها من المجاميع الارهابية".

ونوهت غفور إلى أنه "تبين ان غالبية العوائل النازحة في المخيم، من قضاء الحويجة، وان هناك معوقات روتينية عديدة تقف حائلا امام هذه العوائل للعودة الى مناطقها، فضلا عن وجود بيروقراطية مبالغ فيها ازاء انهاء معاناة هذه العوائل بشكل نهائي من خلال العمل على ارجاعهم على وجه السرعة الى منازلهم".

