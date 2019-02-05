مجلس البصرة يؤجل جلسته لعدم تسلمه خطة مشاريع العام الحالي

الخليج 365/ البصرةقرر مجلس محافظة البصرة تأجيل جلسة كان من المقرر أن يعقدها، الثلاثاء، بسبب تأخر ديوان المحافظة في إرسال خطة مشاريع العام الحالي الى المجلس لغرض مناقشتها وتعديلها والمصادقة عليها.

وقال عضو مجلس المحافظة أمين وهب العبادي في حديث لـ الخليج 365، إن "المجلس قرر تأجيل جلسته المقرر عقدها اليوم بسبب عدم إرسال المحافظ لخطة مشاريع العام الحالي"، مبيناً أن "تأخير إرسال الخطة ليس في مصلحة البصرة، ولا نخفي قلقنا بشأن مستقبل الوضع الخدمي للمحافظة، فالصيف على الأبواب، وقضية ملوحة المياه لم تعالج بشكل صحيح، وليس من المستبعد أن تتجدد الأزمة خلال فصل الصيف وتتكرر المعاناة".



ولفت العبادي الى أن "السلطة التنفيذية في البصرة حصلت على أموال وصلاحيات تمكنها من معالجة أزمة المياه"، مضيفاً أن "أوضاع البصرة تستدعي من الجميع تضافر الجهود وتجاوز الخلافات السياسية في سبيل تحسين الخدمات".

وبحسب رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس المهندس نشأت المنصوري فإن "خطة المشاريع من المتوقع أن تثير جدلاً طبيعياً عند طرحها للنقاش في المجلس، ومن ثم تتم المصادقة عليها"، موضحاً أن "الخطة يجب أن تكون متكاملة وناضجة ومصممة وفق الأولويات، أما إذا كان اعدادها وفق اسلوب تجميع مشاريع مقترحة من الدوائر الخدمية فهذا الاسلوب غير صحيح ويخالف المعايير الأساسية لاعداد خطة المشاريع".

يشار الى أن السياقات القانونية تقتضي أن يعد ديوان المحافظة خطة للمشاريع الخدمية التي يعتزم تنفيذها، ويرسلها الى مجلس المحافظة لغرض مناقشتها والمصادقة عليها، وجرت العادة خلال الأعوام السابقة أن تصل الخطة متأخرة لأسباب يعزوها مختصون الى ضعف التخطيط وضبابية الرؤية.