بالفيديو: حقول الدواجن معرضة للإغلاق والكساد يخيّم على المنتجات

سبعة الاف حقل دواجن معرض للاغلاق. الكساد خيّم على منتجات تلك الحقول لاسباب تتعلق بطريقة استيراد الدجاج والبيض، التي اجتاحت السوق بأسعار رخيصة وبجودة اقل بكثير مقارنة بالمنتج المحلي. أصحاب حقول الدواجن مهددين بخسارة كبيرة ما لم يتم تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتجات المحلية، وهو السبب الاول الذي دعاهم للتظاهر.

أسباب اخرى سياسية تحدث عنها المتظاهرون، تخص استيراد واحتكار المواد الاولية من قبل جهات وصفوها بالمسنودة، تتحكم بسوق الدواجن لمصالحها الشخصية.



ويشار الى أن ما يتم انتاجه محليا من مادتي البيض والدجاج، يسد حاجة السوق ويحقق الاكتفاء الذاتي، بحسب ما اكد اصحاب حقول الدواجن.

وقد طالب المتظاهرون بفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة، حتى يتم التنافس بين البضاعتين بطريقة عادلة، وكذلك حماية للمنتوج الوطني .

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