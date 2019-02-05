إدارة مطار النجف الدولي تفتتح مركزا خاصا لخدمات تموين الرحلات الجوية، وتزويد شركات الطيران بالطعام والشراب، لإنهاء مشكلة تذبذب النوعية في التجهيزات السابقة. كذلك، فإنّ إدارة المطار تعمل على انشاء معمل لانتاج المياه المعدنية والعصائر، أملا في الارتقاء بسمعة المطار ورفع تقييمه في التصنيف العالمي. وكانت سلطة الطيران المدني، تسلمت إدارة مطار النجف عقب اقتحامه من قبل متظاهرين. وتسبب ذلك بمقاطعة بعض شركات الطيران له، لتبدأ في استعادة ثقتها أخيرا عبر تقديم الخدمات الأفضل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: خدمات جديدة في مطار النجف... هل ترفعه الى التصنيف العالمي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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