بالفيديو: شخصيات دولية ورسمية تشارك بمؤتمر هو الاول من نوعه في بغداد

مناقشة مختلف القضايا الأمنية والاقتصادية وملفات كالطاقة والتعليم، ومحاور أخرى مهمة كانت هي المنهاج الابرز لملتقى الرافدين. هذا الملتقى عقدت اولى جلساته داخل العاصمة بغداد، وشهد حضور شخصيات سياسية واقتصادية ودينية من مختلف بقاع الارض.

وتؤكد اطراف عدة، ان العراق اليوم بات ركيزة اساسية ومحورا لالتقاء الرؤى والافكار الدولية، التي تسعى جميع الاطراف لبلورتها بشكل ايجابي للخروج بخلاصة من شأنها خدمة الجميع.



ويسعى العراق لرسم سياسة جديدة وخريطة طريق، لربما سيكون اللاعب الرئيس فيها هو تقوية العلاقات مع العديد من الدول ابرزها الشقيقة والمجاورة. وذلك من اجل تبادل الخبرات وانشاء الاستثمارات المشتركة والنهوض بغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية والاستراتيجية.

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