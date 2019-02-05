وتؤكد اطراف عدة، ان العراق اليوم بات ركيزة اساسية ومحورا لالتقاء الرؤى والافكار الدولية، التي تسعى جميع الاطراف لبلورتها بشكل ايجابي للخروج بخلاصة من شأنها خدمة الجميع.
ويسعى العراق لرسم سياسة جديدة وخريطة طريق، لربما سيكون اللاعب الرئيس فيها هو تقوية العلاقات مع العديد من الدول ابرزها الشقيقة والمجاورة. وذلك من اجل تبادل الخبرات وانشاء الاستثمارات المشتركة والنهوض بغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية والاستراتيجية.
يمكنكم مشاهدة التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شخصيات دولية ورسمية تشارك بمؤتمر هو الاول من نوعه في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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