عمليات بغداد تعلن اعتقال متهم بالتزوير في معاملات التخليص والإخراج الجمركي

الخليج 365/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال متهم بالتزوير في معاملات التخليص والإخراج الكمركي في مدخل العاصمة الشمالي.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفارز المشتركة تواصل عملها اليومي بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين او الاحتيال عليهم، حيث تمكنت احدى هذه المفارز من اعتقال متهم يستقل عجلة نوع شوفرليت تاهو بيضاء اللون ضمن مدخل بغداد الشمالي في منطقة الشعب".



وأضافت القيادة، أن "بعد تفتيش عجلته ضبط بحوزته كمية من الاختام المزورة، ووصولات ومعاملات تختص بالتخليص والإخراج الكمركي لكمارك المنطقتين الوسطى والشمالية".