نائب: اردوغان سيناقش ملف حزب العمال الكردستاني خلال زيارته المرتقبة للعراق

الخليج 365/ بغدادرجح عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية دانا محمد جزا، الاثنين، أن يناقش الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته المرتقبة للعراق ملف المياه والحصص المائية من نهري دجلة والفرات، اضافة الى الملف الأمني وملف حزب العمال الكردستاني.

وقال جزا في حديث لـ الخليج 365، "هناك العديد من الملفات المهمة والمشتركة بين تركيا والعراق والتي هي بحاجة الى طرحها في حوارات مستمرة وعلى اعلى المستويات لحلها بالشكل الامثل"، مبينا ان "ما يطرح عن زيارة اردوغان الى العراق هي جزء من حالة الانفتاح التي يعيشها العراق خلال هذه المرحلة والتي تجسدت في زيارة العديد من الزعماء الاقليميين والعالميين للبلد".



وأضاف جزا، أن "العديد من الملفات التي من المرجح ان يتم طرحها خلا زيارة اردوغان خاصة ان محاور الزيارة لم تعلن او تحدد بشكل رسمي، الملف الاقتصادي والتجاري خاصة بوجود العديد من الشركات التركية العاملة بالعراق، اضافة الى ملف الاعمار للمناطق المحررة ورغبة الشركات التركية بالمنافسة في هذا الملف"، لافتا الى أن "ملف المياه والحصص المائية من نهري دجلة والفرات، اضافة الى الملف الأمني وملف حزب العمال الكردستاني ستكون حاضرة بأية لقاءات تحصل بين القيادات السياسية للبلدين".

وأكد جزا، أن "لقاء مسؤولين على مستوى متقدم بالبلدين وخاصة ان كانت من الرئيس التركي مع نظيره العراقي فحينها سيكون هناك اختزال للوقت في حل القضايا المشتركة"، مشددا على ان "اختيار اردوغان لهذا الوقت جاء لاسباب سياسية واقليمية تعيشها المنطقة".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن، امس الأحد 3 شباط 2019، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق بعد الانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا يوم 31 اذار المقبل.

