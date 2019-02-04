بالفيديو: افتتاح أوّل وأكبر مدينة العاب ترفيهية في مدينة الكوفة

اول مدينة العاب تدخل الخدمة في مدينة الكوفة، وأشرفت عليها وافتتحتها هيئة استثمار النجف، بعد التزام المستثمر بالتنفيذ ومن ثم الافتتاح قبيل الوقت المحدد.

العوائل والأطفال تزاحموا على الألعاب، داعين الى دعم هكذا مشاريع وتخفيض اسعار الالعاب فيها.

وتحدر الاشارة الى ان النجف وكل اقضيتها ونواحيها تخلو من مدن الألعاب سوى واحدة، فيما يزداد التوسع السكاني وتتقلص المساحات الخضراء التي كانت تشكل متنفسا للعوائل.



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