العوائل والأطفال تزاحموا على الألعاب، داعين الى دعم هكذا مشاريع وتخفيض اسعار الالعاب فيها.
وتحدر الاشارة الى ان النجف وكل اقضيتها ونواحيها تخلو من مدن الألعاب سوى واحدة، فيما يزداد التوسع السكاني وتتقلص المساحات الخضراء التي كانت تشكل متنفسا للعوائل.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: افتتاح أوّل وأكبر مدينة العاب ترفيهية في مدينة الكوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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