بالفيديو: عمليات بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن منطقة بارك السعدون

لا تزال جهود القوات الامنية مستمرة لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، برفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرقات والشوارع المغلقة. وقد اكدت انها وفرت الحل الامني البديل في جميع المناطق التي تم افتتاحها امام المارة .

وفي هذا السياق، رحّب الاهالي في المنطقة بقرار رفع الكتل الكونكريتية واعادة افتتاح الطرق اذ سيتمكنون من التنقل بصورة اسهل.

وتقضي التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء بافتتاح جميع الطرقات التي اغلقت لاسباب امنية في وقت سابق، كمؤشر ايجابي على فرض الامن داخل العاصمة بغداد، واستتبابه.



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