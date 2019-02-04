بالفيديو: شوارع الشعلة تغرق والأهالي يستغيثون بسبب سوء الخدمات

باتت الكهرباء والماء المطلب الرئيسي والابرز لاهالي منطقة الشعلة. ورغم كونهما حقوقا اساسية، الا ان الساكنين هنا باتوا يعانون من انعدامهما، حتى عجزوا من تكرار تظاهراتهم، التي لم يستمع لها احد من المعنيين. واستمرت الاوضاع من سيء الى اسوأ، حتى في قطاع الصرف الصحي وغرق شوارعها بالمياه الاسنة.

وفي هذا السياق، بيّنت الدوائر الخدمية ومن ضمنها قطاع كهرباء الشعلة، ان الفترة المقبلة ستشهد تحسنا بالواقع الكهربائي، وذلك لوجود مشاريع انجزت واخرى قيد الانشاء ستتضح ملامحها الايجابية خلال الفترة المقبلة.



ورغم ذلك، يأمل مواطنو العاصمة بتنفيذ الحكومة لوعودها التي اطلقتها أخيراً بشان تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للفرد البغدادي، خاصة في ظلّ ما تشهده المدينة من ظروف سيئة في بعض المناطق باتت تجبر اهلها على استخدام وسائل بدائية لتجنب اخطار الامطار وغيرها.

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