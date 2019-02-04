وفي هذا السياق، بيّنت الدوائر الخدمية ومن ضمنها قطاع كهرباء الشعلة، ان الفترة المقبلة ستشهد تحسنا بالواقع الكهربائي، وذلك لوجود مشاريع انجزت واخرى قيد الانشاء ستتضح ملامحها الايجابية خلال الفترة المقبلة.
ورغم ذلك، يأمل مواطنو العاصمة بتنفيذ الحكومة لوعودها التي اطلقتها أخيراً بشان تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للفرد البغدادي، خاصة في ظلّ ما تشهده المدينة من ظروف سيئة في بعض المناطق باتت تجبر اهلها على استخدام وسائل بدائية لتجنب اخطار الامطار وغيرها.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شوارع الشعلة تغرق والأهالي يستغيثون بسبب سوء الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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