بالفيديو: شبح البطالة يلاحق شباب العراق وسط مخاوف من مطبات وعراقيل جديدة

كشك على قارعة الطريق او عامل في مطعم او حتى في مجال البناء، هذه هي الخيارات التي باتت متاحة امام الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل في العاصمة بغداد، وذلك بعد اكتظاظ الاسواق وغرقها بمئات الالاف من الايدي العاملة التي اصبحت تتزايد عاما بعد اخر، في ظل عدم وجود حلول وخطط استراتيجية مستقبلية جدية.

اما الموازنة التي اقرت في الوقت الأخير، فهي موازنة صفقات واتفاقات سياسية بين الكتل والاحزاب الحاكمة، بحسب اقتصاديين رجحوا استمرار ازمة البطالة والفقر واحتمالية ارتفاعها بسبب ازدياد اعداد الخريجين.



وتزداد الأزمة الاقتصادية تفاقما في العراق مع ارتفاع مؤشرات البطالة في البلاد بشكل مخيف، في وقت باتت فيه الجهات المختصة مضطرة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية الكبيرة وفرض ضرائب جديدة لم يشهدها العراق منذ عقود، لتلافي الامر.

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