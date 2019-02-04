بالفيديو: شبح البطالة يلاحق شباب العراق وسط مخاوف من مطبات وعراقيل جديدة

اما الموازنة التي اقرت في الوقت الأخير، فهي موازنة صفقات واتفاقات سياسية بين الكتل والاحزاب الحاكمة، بحسب اقتصاديين رجحوا استمرار ازمة البطالة والفقر واحتمالية ارتفاعها بسبب ازدياد اعداد الخريجين.
وتزداد الأزمة الاقتصادية تفاقما في العراق مع ارتفاع مؤشرات البطالة في البلاد بشكل مخيف، في وقت باتت فيه الجهات المختصة مضطرة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية الكبيرة وفرض ضرائب جديدة لم يشهدها العراق منذ عقود، لتلافي الامر.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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