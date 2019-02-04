المالكي يدعو إلى ملاحقة جماعات مسلحة تستهدف المثقفين والكتاب

الخليج 365/ بغداداستنكر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، الاستهداف المتكرر للمثقفين والكتاب من قبل جماعات مسلحة، داعياً الأجهزة المعنية إلى ملاحقة تلك الجماعات وتقديمهم للقضاء.

قال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم، وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني".

ونقل البيان عن المالكي قوله، إن "الثقافة عامل مهم في تعزيز العلاقات بين دول العالم، وتشكل فضاء خصباً للتواصل والتسامح والتعايش والتناغم والتلاقي الثقافي والحضاري بين مختلف الشعوب".



ودعا المالكي، بحسب البيان، إلى "تقديم الدعم الكامل للوزارة لتكون حاضرة في جميع المحافل المحلية والدولية وضمن المجالات الأدبية والفنية والسياحية، وتوفير الرعاية الكاملة لشريحة الكتاب والفنانين والمثقفين".

واستنكر المالكي، "عمليات الاستهداف المتكرر للمثقفين والكتاب من قبل الجماعات المسلحة"، داعياً الأجهزة المعنية إلى "ملاحقة تلك الجماعات وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

