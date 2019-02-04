نائب: القبض على لص المبادرة الزراعية سيكون الاختبار الأهم للحكومة الحالية

الخليج 365/ بغدادرأى عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية علي البديري، الاثنين، أن القبض على مدير المصرف الزراعي السابق "لص المبادرة الزراعية" الهارب محمد كريم هادي الخفاجي سيكون "الاختبار الأهم" للحكومة والبرلمان والجهات الرقابية المتصدية للفساد، معتبراً أن القبض على الخفاجي معناه "سقوط رؤوس كبيرة من حيتان الفساد".

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "لص المبادرة الزراعية الهارب محمد كريم هادي الخفاجي سرق مليارات الدولارات التي كانت مخصصة للاستثمارات الزراعية في واحدة من أكبر عمليات السرقة وصفقات الفساد في العراق الجديد"، مبيناً أن "تلك الصفقة هي واحدة من صفقات عديدة تم تأشيرها على الخفاجي حذرنا منها سابقاً لكن دون متابعة حينها من الجهات المختصة رقابياً".



وأضاف البديري، أن "هناك العديد من الشعارات التي رفعت بالدورة الحالية واعتلت منصتها مكافحة الفساد وما تمخض عنها في تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ونعتقد أن تفعيل مذكرات القبض على الخفاجي وإحضاره إلى العراق سيكون الاختبار الأهم والأكبر للحكومة الحالية ومجلس النواب والجهات الرقابية المتصدية للفساد".

وشدد البديري، على أن "هناك بعض الجهات والرؤوس الفاسدة من القيادات المتنفذة تعمل بالتعاون مع جهات خارجية على تسويف كل مذكرات القبض بحق الخفاجي كونها تعلم جيداً أن القبض عليه معناه سقوط رؤوس كبيرة من حيتان الفساد ومافيات سرقة المال العام".

