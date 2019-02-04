علاوي يغرد بشأن تواجد القوات الاجنبية على الارضي العراقية

علق زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، بشأن تواجد القوات الاجنبية على الاراضي العراقية، رافضا في الوقت ذاته ان يكون العراق مسرحا لصراعات اقليمية ودولية.
وقال علاوي في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في توتير واطلعت الخليج 365، عليها "اننا نرفض بشكل قاطع سياسات الاستحواذ الاقليمية وأي شكل من اشكال التدخل في الشأن الداخلي العراقي أو ان يكون العراق مسرحاً لصراع اقليمي او دولي".
واضاف ان "تواجد القوات الاجنبية على الارضي العراقية ينبغي ان يكون ضمن اتفاقيات واضحة ومعلومة وبموافقة مجلسي الوزراء والنواب".
يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن يوم امس، على ابقاء القوات الامريكية في العراق لغرض مراقبة ايران.
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