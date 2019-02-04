اندلاع حريق داخل محطة غاز شرقي بغداد

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، الاثنين، بأن حريقا اندلع داخل محطة للغاز شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم، داخل محطة غاز بحي المعلمين ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة من الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الان".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.